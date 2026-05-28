Messina, oggi la proclamazione del sindaco Basile | INFO e ORARIO

Conclusa la verifica dei voti relativi alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si terrà oggi, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 17.30, nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca, la proclamazione del sindaco di Messina da parte dell’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino del Tribunale di Messina. Federico Basile sarà ufficialmente proclamato Sindaco della Città di Messina.
Saranno presenti il Commissario straordinario, Piero Mattei, il Vice commissario, Bernardo Campo, e il Segretario generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba. Nel corso della proclamazione si procederà al tradizionale passaggio della fascia tricolore.