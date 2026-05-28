Messina: nuovi orari di apertura al pubblico per la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico

Il Dipartimento Servizi alla persona – Servizio Politiche Culturali e Turistiche del comune di Messina comunica che per il mese di giugno 2026, la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico adotteranno nuovi orari di apertura al pubblico, al fine di garantire una migliore organizzazione dei servizi e delle attività interne. Gli orari saranno così articolati: martedì dalle ore 9.00 alle 18.00; mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Accogliendo le richieste degli studenti, ogni martedì sarà introdotto l’orario continuato. Si precisa tuttavia che, nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 15.00, il pubblico potrà permanere esclusivamente nella sala lettura per la consultazione di libri e documenti. In tale intervallo non saranno effettuati servizi di prestito né richieste bibliografiche, che riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 15.00.

La Biblioteca resterà chiusa al pubblico nelle giornate di lunedì e giovedì

La Biblioteca resterà chiusa al pubblico nelle giornate di lunedì e giovedì. In tali giornate il personale sarà comunque presente per svolgere attività interne e consentire le procedure amministrative, inventariali e catalografiche rese necessarie dalle numerose acquisizioni e donazioni librarie recentemente pervenute. Eventuali richieste di consultazione di materiale raro e di pregio – Fondo Cannizzaro, Fondo Fotografico, Fondo Ricostruzione e collezione della “Gazzetta del Sud” – dovranno pervenire esclusivamente tramite email all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente al numero 090 7723545, concordando preventivamente modalità e tempi con il personale addetto.