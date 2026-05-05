Messina, nuovi obblighi per i monopattini elettrici. Tutti i DETTAGLI

Il Comando di Polizia Municipale di Messina informa la cittadinanza che, in attuazione delle recenti disposizioni normative emanate a livello nazionale, sono stati introdotti nuovi obblighi riguardanti la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. In particolare, si rende noto che, a decorrere dal 16 maggio 2026, entrerà in vigore l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di dotare il veicolo di un apposito contrassegno identificativo univoco (targa), da applicare secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale misura è finalizzata a garantire una più efficace identificazione dei mezzi e a rafforzare le attività di controllo sul territorio. Si informa, altresì, che dal 16 luglio 2026 diverrà operativo l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, necessaria per la circolazione dei monopattini. Dalla medesima data troverà applicazione anche la disciplina relativa al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Comando invita tutti i cittadini interessati ad adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni normative, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste e di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Si rappresenta che le già intense attività di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale saranno ulteriormente intensificate, anche grazie al potenziamento dell’organico, con particolare attenzione al rispetto degli obblighi sopra richiamati. Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli uffici del Comando o consultare i canali istituzionali.