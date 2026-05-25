Messina, Nino Panebianco eletto sindaco di Malvagna

Nino Panebianco è stato eletto sindaco di Malvagna, in provincia di Messina, ottenendo il 51,84% dei voti. La vittoria rappresenta un mandato chiaro della cittadinanza e sancisce l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con un cambiamento significativo nella guida dell’amministrazione locale.

Il risultato elettorale

La competizione elettorale a Malvagna si è conclusa con una vittoria relativamente netta per Panebianco, che ha saputo conquistare il sostegno della maggioranza degli elettori. Con il 51,84% delle preferenze, il nuovo sindaco ha ottenuto un margine sufficiente per garantire un mandato solido e avviare il suo programma amministrativo con sicurezza.