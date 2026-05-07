“Messina nel Mediterraneo”: confronto su pace, diritti e cooperazione con Provenzano a sostegno della candidatura di Russo

Messina al centro del dibattito politico e culturale sul ruolo strategico del Mediterraneo. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:30, il Mercato Muricello ospiterà l’iniziativa dal titolo “Messina nel Mediterraneo – Pace, diritti e cooperazione tra i popoli”, appuntamento promosso nell’ambito della campagna elettorale di Antonella Russo, candidata sindaca della città per la coalizione di centrosinistra. Ospite dell’incontro Giuseppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri della segreteria nazionale del Partito Democratico, che interverrà sui temi della cooperazione internazionale, dei diritti e della centralità geopolitica del Mediterraneo in una fase storica segnata da conflitti, tensioni sociali e nuove sfide economiche.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto sui valori della pace, della solidarietà e dell’inclusione, con particolare attenzione al ruolo che Messina può assumere come ponte naturale tra culture, popoli e territori del Mediterraneo. Accanto ad Antonella Russo prenderanno parte all’incontro anche Tommaso Sasso, responsabile nazionale progetti cultura politica del Partito Democratico. A moderare il dibattito sarà Gianfranco Moraci, assessore alla Cultura designato nella squadra di governo di Antonella russo. Prevista inoltre la partecipazione dei Giovani Democratici – Federazione Messina. L’incontro è aperto alla stampa e alla cittadinanza.