Messina, Natale Cucè vince nella Terza Circoscrizione: battuto l’uscente Alessandro Cacciotto

Nella Terza Circoscrizione del Comune di Messina vince Natale Cucè, candidato di Sud chiama Nord. Il risultato segna un passaggio politico rilevante nel quadro delle elezioni circoscrizionali cittadine, perché Cucè riesce a prevalere sull’uscente Alessandro Cacciotto, espressione del centrodestra. La notizia principale è dunque il cambio alla guida della circoscrizione. Il voto consegna la presidenza a Sud chiama Nord, che si impone in una sfida significativa contro il presidente uscente. Più indietro si colloca Roberto Smedile, candidato del centrosinistra, rimasto staccato rispetto ai due principali contendenti.

Sud chiama Nord conquista la Terza Circoscrizione

La vittoria di Natale Cucè rappresenta un’affermazione importante per Sud chiama Nord nel territorio messinese. Il movimento conquista la Terza Circoscrizione, rafforzando la propria presenza nelle articolazioni amministrative del Comune e confermando la capacità di competere anche nelle sfide di prossimità. Il dato assume un valore politico ancora maggiore perché arriva contro un candidato uscente. Battere Alessandro Cacciotto, già alla guida della circoscrizione e sostenuto dal centrodestra, significa aprire una nuova fase amministrativa per il territorio e modificare gli equilibri locali emersi dalla precedente consiliatura.