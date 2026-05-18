Messina: modifiche alla circolazione nelle aree dello stadio “Franco Scoglio” e di via Laudamo

Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina, in occasione di due eventi in programma in città, ha adottato specifici provvedimenti temporanei di regolamentazione della viabilità, finalizzati a garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e con il minimo impatto sulla circolazione. Si tratta del Motor Show Italia, in programma a partire da domani, e della manifestazione “Due Mari 2026”, prevista per il prossimo 24 maggio.

Motor Show Italia – area parcheggio “Rossa” dello stadio “Franco Scoglio”

Motor Show Italia – area parcheggio “Rossa” dello stadio “Franco Scoglio”: da domani, martedì 19 maggio sino al 6 giugno 2026, per consentire l’occupazione temporanea di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione dello spettacolo viaggiante denominato “Motor Show Italia”, organizzato dalla società Lidia Togni E20 Srls, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione coatta e il divieto di transito veicolare all’interno dell’area di parcheggio “Rossa” di pertinenza dello stadio “Franco Scoglio”. L’area interessata sarà opportunamente delimitata mediante idonea segnaletica stradale e barriere di sicurezza.

Manifestazione “Due Mari 2026” – raduno auto e moto d’epoca

Manifestazione “Due Mari 2026” – raduno auto e moto d’epoca: per la giornata di domenica 24 maggio 2026, in occasione dell’edizione “Due Mari 2026”, organizzata dalla Scuderia Phoenix EV, sono stati adottati specifici provvedimenti viabili. Dalle ore 10.00 alle ore 13.30, per consentire il riordinamento dei mezzi partecipanti e lo svolgimento delle prove di abilità, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione coatta e il divieto di transito veicolare all’interno dell’area di parcheggio “Gialla” dello stadio “Franco Scoglio”. Successivamente, dalle 13.30 alle 18.00, ai soli fini viabili, i veicoli partecipanti alla manifestazione saranno autorizzati ad accedere e sostare all’interno dell’area pedonale di via Laudamo per l’esposizione delle auto e moto d’epoca. L’accesso dovrà avvenire con la massima prudenza, a velocità moderata, con precedenza assoluta ai pedoni e con l’assistenza di movieri a cura dell’organizzazione.