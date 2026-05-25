Messina, Massimo Stracuzzi eletto sindaco di Savoca

Massimo Stracuzzi è stato eletto sindaco di Savoca, in provincia di Messina, ottenendo un risultato straordinario con il 92,03% dei voti. La vittoria travolgente rappresenta un chiaro mandato della cittadinanza e sancisce l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con una guida forte e consolidata.

Il risultato elettorale

La tornata elettorale a Savoca si è conclusa con un’affermazione netta per Massimo Stracuzzi, che ha conquistato la quasi totalità dei consensi rispetto agli eventuali concorrenti. La percentuale superiore al 90% evidenzia la fiducia massiccia della comunità nel progetto politico del neo-sindaco, confermando il suo ruolo come figura centrale nella gestione amministrativa del comune.