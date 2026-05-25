Messina, Maria Spidaleri eletta sindaco di Saponara

Maria Spidaleri è stata eletta sindaco di Saponara, in provincia di Messina, ottenendo il 48,71% dei voti. La vittoria segna un cambiamento significativo nella guida del comune, aprendo una nuova fase politica caratterizzata da continuità e attenzione alle esigenze della cittadinanza.
Il risultato elettorale
La competizione elettorale a Saponara si è conclusa con una vittoria relativa ma chiara per Maria Spidaleri, che ha ottenuto quasi la metà dei consensi totali. Il risultato dimostra la capacità della neo-sindaca di intercettare la fiducia degli elettori, presentando un progetto amministrativo percepito come vicino alle priorità della comunità locale.