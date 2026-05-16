Messina, Marcello Scurria all’ex GIFE: “la casa è un diritto, non una promessa da campagna elettorale”

Il tema dell’emergenza abitativa a Messina entra con forza negli ultimi giorni di campagna elettorale. A riportarlo al centro del confronto politico è Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra di Messina, che interviene sulla situazione dell’ex GIFE, nel Rione Ferrovieri, dove vivono famiglie in attesa di una casa. La denuncia di Scurria punta l’attenzione su una realtà che, secondo quanto affermato dal candidato, presenta condizioni di vita estremamente gravi. Il passaggio più rilevante del suo intervento riguarda il confronto con le baracche: per Scurria, infatti, le famiglie dell’area ex GIFE sarebbero costrette a vivere in condizioni “persino peggiori delle baracche”.

La denuncia sull’ex GIFE nel Rione Ferrovieri

Nel suo intervento, Marcello Scurria richiama direttamente l’attenzione sull’ex GIFE e sul Rione Ferrovieri, indicando quel luogo come simbolo di una condizione abitativa non più tollerabile. Il candidato sindaco del centrodestra afferma testualmente: “Ex GIFE, Rione Ferrovieri. Qui le famiglie in attesa di una casa vivono in condizioni persino peggiori delle baracche. Condizioni che conosco molto bene e che nessuno dovrebbe tollerare. Non si può parlare di cambiamento mentre ci sono cittadini costretti a vivere senza dignità. La casa è un diritto, non una promessa da campagna elettorale”.