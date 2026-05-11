Messina, Mancuso (+Europa): “nessuna alleanza con Cateno De Luca”

“Alla luce delle ultime dichiarazioni del PSI siciliano su Cateno De Luca, siamo costretti a intervenire per ribadire con chiarezza la posizione di +Europa Sicilia. Con il Partito Socialista Italiano condividiamo a livello nazionale un’alleanza e un progetto federativo sull’europeismo e sugli Stati Uniti d’Europa. E anche su questi temi non comprendiamo che tipo di apertura possa rappresentare quella a Cateno De Luca”. Lo afferma Palmira Mancuso, Segretario di +Europa Sicilia. “Ci opponiamo fermamente a qualsiasi ipotesi di accordo elettorale con lui, ma per scelta politica e valoriale: il suo modo di interpretare la rappresentanza istituzionale, la spregiudicatezza con cui amministra e che si traduce in sistemi di consenso di cui anche la campagna elettorale messinese è specchio, il linguaggio di odio e l’opportunismo come unico dato di coerenza, sono incompatibili con il progetto di +Europa”, rimarca Mancuso.

“Aspettiamo che la discussione venga aperta nel tavolo regionale di cui Più Europa fa parte, che terrà presenti le contraddizioni emerse in alcuni territori rispetto alle alleanze (vedi Ispica o Enna), ma la linea per noi è già chiara: stiamo con la parte di centro-sinistra che sceglie in base ai valori che vuole rappresentare. Per questo siamo con quella parte del PD che ha espresso la stessa posizione: con i messinesi in prima linea e con Giuseppe Provenzano, che ha ribadito una linea che condividiamo pienamente. Non vediamo alcuna opzione politica che giustifichi un’alleanza strutturale con il partito di Cateno De Luca. +Europa nasce per difendere lo Stato di diritto, la buona amministrazione e l’Europa federale. Su questo non arretriamo“, conclude Mancuso.