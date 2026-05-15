Messina, Malan al fianco di Scurria: “il Ponte sullo Stretto è una priorità”

Il Ponte sullo Stretto resta una priorità politica per Fratelli d’Italia e per il governo nazionale. A ribadirlo da Messina è Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, intervenuto a sostegno della candidatura a sindaco di Marcello Scurria. La visita di Malan, avvenuta a sorpresa, assume un forte valore politico in una fase in cui il tema delle grandi infrastrutture continua a occupare un ruolo centrale nel dibattito pubblico cittadino, regionale e nazionale. A Messina, infatti, la questione del Ponte sullo Stretto di Messina non è soltanto un argomento tecnico o trasportistico, ma rappresenta uno dei punti più discussi della prospettiva di sviluppo del territorio.

Malan a Messina per sostenere Marcello Scurria

Nel corso del suo intervento, Lucio Malan ha spiegato le ragioni della sua presenza in città, sottolineando il valore politico della sfida amministrativa messinese e il sostegno di Fratelli d’Italia alla candidatura di Marcello Scurria. Il capogruppo di FdI al Senato ha dichiarato: “ci tenevo a venire a Messina perché abbiamo un ottimo candidato sindaco e liste agguerrite. Marcello Scurria? E’ un ottimo candidato che conosce bene la macchina amministrativa. Ponte sullo Stretto? Rimane tra le nostre priorità. 50 anni fa di è fatta lì l’Autostrada del Sole che ha dato impulso all’economia e ha fatto in modo che anche tutte le altre strade secondarie siano state realizzate e la stessa cosa avverrà con l’infrastrutturra stabile tra Calabria e Sicilia”.