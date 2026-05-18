Messina, l’ex ministro Speranza: “Antonella Russo sta facendo un grande sforzo. Sanità? E’ il tema più importante per le persone” | FOTO

La sanità pubblica e il rafforzamento dei servizi territoriali sono stati al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Messina, l’ex ministro Roberto Speranza e Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia. L’incontro, che si è svolto presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, ha rappresentato un momento di confronto approfondito sulle criticità del sistema sanitario siciliano, con particolare attenzione alle emergenze della provincia peloritana.

Emergenze e criticità della sanità messinese

Durante il dibattito sono emerse le principali problematiche della sanità territoriale a Messina: la carenza di personale, le difficoltà nei pronto soccorso, l’allungamento delle liste d’attesa e la necessità di rafforzare la medicina di prossimità. L’incontro ha consentito di delineare strategie mirate a garantire un’assistenza più efficiente e accessibile ai cittadini, soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e residenti dei piccoli comuni della provincia.

Investimenti e futuro della rete sanitaria regionale

Antonella Russo ha posto l’accento sulla necessità di realizzare investimenti concreti nella sanità pubblica, sottolineando come la Sicilia continui a subire ritardi infrastrutturali e organizzativi che incidono sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

Il modello di sanità secondo Speranza

L’ex ministro Roberto Speranza ha affermato: “Antonella Russo sta facendo uno sforzo grande e volere queste momento è dimostrazione di grande sensibilità. Perché parlare di sanità? Perché è il tema più importante per la vita reale delle persone. Quando ci si presenta agli elettori bisogna far capire come la si pensa sul tema”.