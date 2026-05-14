Messina: le liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” invitano i candidati sindaco ad un confronto

Le liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” promuovono un evento comiziale dedicato ai temi delle nuove generazioni e rivolgono ufficialmente un invito a tutti i candidati sindaco della città a partecipare all’iniziativa in programma sabato 16 maggio, alle ore 21.00, in Piazza Casa Pia. All’invito hanno già aderito i candidati sindaco Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri, che prenderanno parte al confronto pubblico insieme al candidato Federico Basile. L’evento, coordinato da Albert Finocchiaro, referente del progetto giovanile di Sud Chiama Nord e delle due liste, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di dialogo e partecipazione, nel quale i giovani possano ascoltare direttamente le proposte dei candidati sui temi che riguardano il loro presente e il loro futuro.

Nel corso della serata sarà garantito a tutti i candidati sindaco il medesimo tempo di intervento, nel pieno rispetto dei principi democratici e del confronto libero e trasparente. Protagonisti dell’iniziativa saranno anche i ragazzi candidati all’interno delle liste giovanili, che avranno l’opportunità di intervenire, confrontarsi e portare il proprio contributo di idee, esperienze e proposte per la città. “Crediamo che la politica debba tornare ad ascoltare i giovani e coinvolgerli realmente nei processi decisionali. Per questo abbiamo voluto organizzare un momento aperto a tutti, nel quale il confronto possa avvenire sui contenuti e sulle visioni per Messina”, dichiara Albert Finocchiaro. Per motivi organizzativi, ai candidati sindaco invitati è stato chiesto di confermare la propria partecipazione entro le ore 13.00 di domani.