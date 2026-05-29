Messina, le attività di controllo con Autovelox e Scout | DETTAGLI

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale del comune di Messina, nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali, comunica che da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026 proseguiranno i controlli della velocità mediante dispositivi Autovelox nelle località individuate dal Decreto Prefettizio, nonché le attività di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta attraverso il dispositivo “Scout”.
Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:
Località interessate dai controlli Autovelox
• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
• Via Circuito Torre Faro;
• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.
Località interessate dai controlli Scout
• Corso Cavour
• Piazza Duomo (isola pedonale);
• Corso Garibaldi;
• Via C. Battisti;
• Viale Boccetta;
• Via Consolato del Mare;
• Via Argentieri;
• Via XXIV Maggio.
Il Comando della Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.