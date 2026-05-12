Messina, l’Asp attiva un team multidisciplinare per promuovere la salute nei luoghi di lavoro

Promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un approccio integrato e multidisciplinare. È questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dall’ASP di Messina a seguito dell’adesione di alcuni enti, tra cui Caronte & Tourist, Messina Social City e Fire Group S.p.A., all’avviso pubblico dedicato ai “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, nell’ambito di un’azione pilota coordinata dal dott. Giancarlo Quattrone, dalla dott.ssa Chiara Schirò e dalla dott.ssa Eliana Tripodo. Per dare avvio al percorso ieri si è svolta la videoconferenza dal titolo “La cultura della prevenzione: integrazione multidisciplinare per promuovere la salute pubblica”, seguita in diretta dagli operatori dei tre enti aderenti dalle rispettive sedi lavorative. Nel corso dell’incontro numerosi dipendenti sono intervenuti con domande e richieste di approfondimento, manifestando particolare interesse verso i temi della prevenzione sanitaria e del benessere nei contesti professionali.

Nel corso della videoconferenza sono intervenuti i professionisti del team multidisciplinare dell’Asp

L’evento, moderato dal dott. Giuseppe Ruggeri, dirigente medico, è stato introdotto dal dott. Giancarlo Quattrone, Direttore UOC Coordinamento Staff della Direzione Generale dell’Asp di Messina. Nel corso della videoconferenza sono intervenuti i professionisti del team multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria Provinciale, illustrando le attività che verranno successivamente realizzate presso le sedi operative degli enti aderenti. Il primo intervento è stato affidato alla dott.ssa Eliana Tripodo, dirigente medico UOC CGS/SPEM e responsabile dello screening cardiovascolare, che ha illustrato l’importanza della visione “One Health” nella prevenzione, evidenziando come le più recenti linee guida europee pongano attenzione non solo ai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, già individuati dallo studio Framingham, ma anche ai cosiddetti fattori di rischio emergenti. Tra questi, particolare rilievo assumono l’impatto ambientale dell’inquinamento, la salute animale e la componente psicologica.

La dott.ssa Tripodo ha inoltre sottolineato come condizioni quali stress cronico, solitudine e disturbi del sonno siano oggi riconosciute tra i principali elementi che incidono sul rischio cardiovascolare, evidenziando per questo l’importanza del supporto garantito dal team di psicologi coordinato dall’UOC di Psicologia. Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione alimentare con l’intervento delle dietiste SIAN, dott.ssa Lidia Lo Prinzi e dott.ssa Noemi Vacirca, che hanno illustrato strategie nutrizionali e corrette abitudini alimentari finalizzate al miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori. La dott.ssa Rosaria Cuffari, Direttore UOC Centro Gestionale Screening, ha presentato i programmi di screening oncologici attivi sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai percorsi di prevenzione.

Spazio alla prevenzione vaccinale con la relazione della dott.ssa Maria Santoro

Spazio anche alla prevenzione vaccinale con la relazione della dott.ssa Maria Santoro, sostituto Direttore UOC SPEM, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle vaccinazioni nella tutela della salute individuale e collettiva, anticipando che durante la fase operativa saranno offerte anche le vaccinazioni antipneumococcica e antimeningococcica. Il dott. Enzo Santamaria, dirigente medico UOS Riabilitazione, ha invece affrontato il tema dell’attività fisica e dei corretti stili di vita nell’ambito dell’intervento “Vivere Attivamente”, evidenziando il valore del movimento nella prevenzione delle patologie croniche. Infine, la dott.ssa Angelica Salvo, dirigente psicologo, ha approfondito il tema della percezione del benessere psicologico nei contesti lavorativi, sottolineando l’importanza del supporto emotivo e relazionale per il miglioramento della qualità della vita professionale.

La videoconferenza è stata registrata e sarà resa disponibile anche agli operatori che non hanno potuto partecipare in diretta

La videoconferenza è stata registrata e sarà resa disponibile anche agli operatori che non hanno potuto partecipare in diretta, al fine di consentire una successiva fruizione dei contenuti e favorire ulteriori adesioni alle prossime repliche dell’iniziativa. Le attività operative di prevenzione e screening sanitari saranno svolte direttamente presso le sedi di Caronte & Tourist, Messina Social City e Fire Group S.p.A. dal team multidisciplinare dell’ASP di Messina. Gli operatori aderenti potranno usufruire di percorsi dedicati alla prevenzione cardiovascolare, consulenze nutrizionali, indicazioni motorie, vaccinazioni e supporto psicologico, nell’ambito di un modello integrato finalizzato al rafforzamento della salute pubblica e del benessere nei luoghi di lavoro.