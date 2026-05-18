Messina, l’allarme di Scurria: “campagna elettorale squilibrata, commissario Mattei vigili su ingerenze”

“Una campagna elettorale squilibrata. Lo avevamo già ampiamente denunciato dai primi giorni a seguito delle nomine ai vertici delle società partecipate di amministratori unici effettuate nottetempo dal dimissionario Federico Basile. Stiamo vivendo una competizione elettorale con ex amministratori e vertici aziendali candidati, a vario titolo. Una condizione che, così come evidenziano in questi giorni anche i sindacati in ATM, non garantirebbero la necessaria neutralità del ‘sistema comune’. Tutto pare asservito a chi ha gestito il potere da 8 anni e pretende di continuarlo a gestire a distanza. L’espressione del voto deve essere libera! Io non ci sto!”, dichiara Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina del centrodestra.

“E l’appello – continua il candidato sindaco – non è rivolto solo ai lavoratori, a tutela delle loro libertà, ma anche al commissario straordinario del Comune dott. Piero Mattei, affinché vigili su tutti gli atti delle Società Partecipate, garantisca il ripristino della neutralità della pubblica amministrazione e della legalità. La campagna elettorale non può essere condotta utilizzando le Istituzioni come basi elettorali (Art.9 della legge 22 febbraio 2000 n.28)”.