Messina, la Uil si congratula con Basile: “ora risposte su porto di Tremestieri, lavoro ed emergenze sociali”

“Formuliamo al sindaco di Messina Federico Basile le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Il risultato uscito dalle urne è stato chiaro e inequivocabile: un dato che carica di responsabilità il sindaco Basile e l’amministrazione che andrà a formare”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina. “Il porto di Tremestieri, con le sue problematiche e gli assordanti silenzi del commissario Di Sarcina, e il rapporto con il mondo del lavoro rappresentano tematiche “brucianti” che necessitano un impegno forte e straordinario per dare risposte concrete alla citta di Messina e alla sua cittadinanza”, rimarca Tripodi.

“La Uil è, ovviamente, disponibile ad un confronto serio finalizzato ad affrontare e risolvere le tante emergenze sociali, nonché per dare risposte concrete ai lavoratori”, conclude Tripodi.