Messina, la sede dell’Ordine degli Architetti ospiterà un incontro strategico con i candidati sindaco

L'iniziativa si propone di dare continuità a un percorso già avviato nel tempo dalle principali realtà professionali del territorio

Elezioni Comunali
Foto di Gianluigi Basilietti / Ansa

In vista delle prossime consultazioni elettorali, il Laboratorio Propositivo Permanente degli Ordini delle Professioni Tecniche torna al centro del dibattito cittadino con un importante momento di confronto. Mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, la sede locale dell’Ordine degli Architetti, sita in via Ghibellina 12, ospiterà infatti un incontro strategico con i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Messina.

L’iniziativa si propone di dare continuità a un percorso già avviato nel tempo dalle principali realtà professionali del territorio, unite dall’obiettivo di offrire competenze e visioni concrete per lo sviluppo urbanistico, infrastrutturale, ambientale ed economico della città. Il tavolo si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti degli Ordini e dei Collegi provinciali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Geometri, dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti Industriali. Successivamente, il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi dei candidati a sindaco Federico Basile, Antonella Russo, Gaetano Sciacca e Marcello Scurria, in un confronto che sarà moderato dal giornalista Sebastiano Caspanello.

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