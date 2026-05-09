Messina, la proposta di Scurria: “la Vara diventerà evento di propulsione di un Festival Mediterraneo” | FOTO e VIDEO

“La Vara al centro della cultura, del turismo, delle tradizioni e dell’identità di Messina non soltanto durante il giorno della processione. Quest’anno ricorre il centenario della ‘festa della rinascita’ che restituì ai messinesi, nel 1926, la grande festa dopo il lungo stop dovuto al terremoto del 1908. Il nostro programma prevede, per questo appuntamento ma anche per le edizioni future, la ‘Settimana della Vara’ con iniziative che coinvolgeranno – con una serie di eventi – tutti i quartieri”. Lo hanno dichiarato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa il candidato sindaco Marcello Scurria e gli assessori designati Fulvia Toscano e Giovanna Famà.

Per Scurria la Vara deve diventare un evento di propulsione di un Festival Mediterraneo dei Patrimoni Immateriali

“Il nostro approccio supererà l’attuale concetto del giorno di festa per dare vita ad una serie di eventi che coinvolgeranno residenti e turisti in un arco temporale più ampio, dando impulso anche ad economia, lavoro e turismo. La Vara diventerà evento di propulsione di un Festival Mediterraneo dei Patrimoni Immateriali che si articolerà durante tutto l’anno favorendo scambi culturali valorizzando l’identità messinese. Il ferragosto sarà un appuntamento che si estenderà anche con una “notte bianca” della Vara con negozi aperti ed adeguato supporto del Comune alle attività dei commercianti. Tra le proposte anche l’esposizione permanente delle macchine votive della tradizione religiosa e folkloristica di Messina e della stessa Vara. Sarà inoltre riservata la massima attenzione alla manutenzione delle macchine votive e folkloristiche che rappresentano importanti punti di riferimento per la storia della nostra città e per il suo futuro”, conclude Scurria.