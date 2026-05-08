Messina, la denuncia di Scurria: “oltre 450 famiglie senza acqua a Santa Lucia sopra Contesse”

A Santa Lucia sopra Contesse, a Messina, oltre 450 famiglie senza acqua si trovano al centro di una denuncia politica che richiama l’attenzione su un problema essenziale: l’accesso a un servizio primario e indispensabile per la vita quotidiana. La segnalazione arriva da Marcello Scurria, che interviene sul nuovo piano di zona e solleva il tema delle condizioni delle infrastrutture idriche del territorio.

La notizia più rilevante per i residenti riguarda proprio la portata del disagio: secondo quanto dichiarato da Scurria, sono oltre 450 i nuclei familiari coinvolti in una situazione che viene descritta come non più tollerabile. Il riferimento al nuovo piano di zona di Santa Lucia sopra Contesse diventa così il punto di partenza per una critica più ampia alla gestione amministrativa e alla mancata realizzazione di interventi strutturali.

Le parole di Marcello Scurria

La dichiarazione di Marcello Scurria è netta e concentra in poche righe la critica politica, il riferimento al PNRR, il giudizio sull’amministrazione e la richiesta di interventi concreti per Messina. Scurria dichiara: “Santa Lucia sopra Contesse, nuovo piano di zona. Oltre 450 famiglie senza acqua. Qui il PNRR non è arrivato e lo stato del serbatoio racconta bene otto anni di amministrazione fatta di propaganda e abbandono. Nel 2026 non è accettabile vivere senza un servizio essenziale. Messina merita dignità, manutenzione e infrastrutture funzionanti”.