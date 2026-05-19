Messina, la denuncia di De Luca, La Vardera e Russo: “mercati trascurati, la città ha bisogno di fatti” | FOTO

Messina torna al centro del dibattito politico per la gestione dei suoi mercati storici. Oggi, Antonio De Luca, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, insieme a Ismaele La Vardera, Nuccio Di Paola e al candidato sindaco Antonella Russo, ha effettuato un sopralluogo nei mercati di Sant’Orsola e Giostra e nei quartieri del Tirone e di Maregrosso, rilevando una situazione invariata rispetto a quattro anni fa.

Promesse elettorali rimaste sulla carta

Secondo De Luca, le promesse fatte dall’amministrazione Basile non hanno prodotto risultati concreti: “sapete cosa abbiamo trovato? La stessa identica situazione di quattro anni fa. Le promesse fatte a suo tempo dall’amministrazione Basile sono rimaste sulla carta”. Il deputato ha sottolineato come la regolamentazione dei mercati sia ormai inefficiente, causando disagi continui agli operatori e ai cittadini.

La denuncia riguarda soprattutto le difficoltà quotidiane degli esercenti: “Nei mercati serve subito una regolamentazione diversa. È inaccettabile che gli operatori paghino le tasse tutto l’anno per poi ritrovarsi, come oggi, con la pioggia, a fare enormi sacrifici per montare le bancarelle e dover smontare dopo appena un paio d’ore di lavoro”.

I mercati come risorsa e non ostacolo

De Luca ha insistito sul fatto che i mercati debbano essere considerati una risorsa strategica per Messina, e non un percorso ad ostacoli: “I mercati devono essere una risorsa per Messina e per chi ci lavora ogni giorno, non un percorso a ostacoli”. La condizione attuale, secondo il deputato, non solo penalizza gli operatori, ma alimenta anche la delusione dei cittadini nei quartieri e nelle periferie della città.

Cresce l’entusiasmo attorno ad Antonella Russo

Nonostante le criticità, De Luca ha evidenziato segnali positivi nel sostegno alla candidata sindaca Antonella Russo: “girando tra la gente si vede anche che l’entusiasmo attorno ad Antonella Russo cresce giorno dopo giorno”. Il deputato ha ribadito la necessità di un’amministrazione che ascolti il territorio e metta al centro i bisogni concreti di famiglie, commercianti e lavoratori.

Un progetto politico concreto del M5S

Antonio De Luca ha sottolineato che la presenza del Movimento 5 Stelle nei quartieri non rappresenta una semplice iniziativa elettorale, ma un vero e proprio progetto politico concreto: “la nostra presenza non è una semplice sfilata elettorale: con il Movimento 5 Stelle e Controcorrente portiamo avanti un progetto politico concreto che sta attraversando tutta la Sicilia, partendo dai problemi quotidiani della gente. L’alternativa c’è ed è adesso”.