Messina, inizio delle celebrazioni del Centenario del Santo messinese S. Annibale M. Di Francia

Il 1° giugno prendono il via le celebrazioni per il Centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia (1927 – 2027), nostro amato concittadino, Fondatore delle due famiglie religiose dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Contemporaneamente, il Centenario si aprirà ufficialmente a Roma nella Parrocchia Sant’Antonio e Sant’Annibale in Piazza Asti, sede della Curia Generalizia dei Rogazionisti, con la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina Vicario del Papa per la Diocesi di Roma; mentre a Messina, per questo importante momento storico, nella Basilica di Sant’Antonio, che custodisce il corpo di S. Annibale, sarà presente Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, già Presidente della CEI e Arcivescovo emerito di Genova.

Sarà l’avvio di un cammino lungo un anno – fatto di celebrazioni, momenti di preghiera, convegni, pellegrinaggi, iniziative solidali ed eventi culturali – per riscoprire e far conoscere meglio il suo straordinario messaggio d’amore verso i poveri e gli orfani. Un cammino per invocare dal Signore della Messe buone e sante Vocazioni, in prospettiva del 1° giugno 2027, giorno del Centenario e avvio dell’Anno Santo per la Famiglia del Rogate.

Il programma dell’apertura del Centenario in città prevede:

• Domenica 31 maggio 2026, ore 19:15 – Concerto omaggio a Sant’Annibale eseguito dal Quartetto giovanile “Arcangelo Corelli” di Messina.

• Lunedì 1° giugno 2026, ore 18:00 – Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco. Nel corso della liturgia, avverrà il solenne trasferimento dell’urna di Sant’Annibale nella Cripta a lui dedicata.

• Sempre il 1° giugno, alle ore 12:00 – Omaggio floreale davanti al monumento del Santo, in Piazza Annibale Di Francia, offerto dal Comune di Messina, con il canto dei ragazzi delle scuole “Annibale Di Francia” dell’Istituto Spirito Santo.

Sarà il segno visibile dell’affetto della cittadinanza verso il suo illustre Figlio. Sant’Annibale, con la sua santità, oggi dà lustro alla nostra città ed è venerato in tutto il mondo. Con questo Centenario vogliamo onorare la sua memoria e lasciarci contagiare dalla sua carità senza confini e dalla sua santità, segno tangibile dell’amore di Dio per gli ultimi.