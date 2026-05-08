Messina: individuato probabile ordigno bellico a Mortelle, interdetto lo specchio acqueo

A seguito di una segnalazione del 3º Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera, è stata rilevata la presenza di un oggetto probabilmente di natura bellica a Messina, nella zona di Mortelle. L’ordigno si trova ad una distanza di circa 270 metri dalla costa ed a una profondità di circa 10 metri. Per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, il comandante Pischedda, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto assoluto di diverse attività in un raggio di 200 metri dal punto del ritrovamento. Nell’area sono vietati: la balneazione, la pesca, qualsiasi attività subacquea.

Non sono soggette al divieto, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.