Messina, incontro al comitato elettorale di Marcello Scurria sulla valorizzazione della Vara

La valorizzazione della Vara di Messina è uno dei punti cardine nel programma del candidato sindaco Marcello Scurria e particolare attenzione merita l’organizzazione della prossima edizione. Quest’anno, infatti, ricorre il centenario della “Festa della Rinascita” del 1926 che restituì ai messinesi il tradizionale evento popolare e religioso dopo il lungo stop causato dal disastroso terremoto del 1908.

Le iniziative legate al grande evento di ferragosto saranno illustrate dal candidato sindaco Marcello Scurria e dagli assessori designati Giovanna Famà e Fulvia Toscano nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato alle 10,00 presso il comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro.