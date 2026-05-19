Messina: incidente a catena allo svincolo di San Filippo, vari mezzi coinvolti e traffico in tilt

Oggi, un tamponamento a catena ha paralizzato la tangenziale di Messina, nei pressi dello svincolo autostradale di San Filippo. Una carambola improvvisa ha coinvolto circa dieci auto, scontratesi una dopo l’altra in rapida successione, causando disagi significativi sulla viabilità locale. Le cause dell’incidente stradale sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nonostante la gravità dell’impatto, per fortuna, le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi.

Ripercussioni sulla viabilità e interventi di emergenza

L’incidente sulla tangenziale di Messina ha provocato pesanti rallentamenti lungo la rete viaria della zona sud della città. Lo svincolo di San Filippo è stato temporaneamente chiuso per consentire l’arrivo dei carri attrezzi e per pulire l’asfalto dai detriti e dai liquidi persi dai motori. Le code si sono rapidamente estese, creando disagi per chi si spostava in città durante l’ora di punta.