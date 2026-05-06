Messina, incendio in una mansarda a Villafranca Tirrena: il VIDEO dei soccorsi

Ieri sera, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, poco dopo le ore 20:00, a Villafranca Tirrena per l’incendio di un appartamento situato nella mansarda di una palazzina di tre piani. ​Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento Nord (2A), supportata da un’autoscala (AS) e un’autobotte (ABP) provenienti dalla Sede Centrale.

​L’intervento è attualmente in corso per circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ai piani inferiori dello stabile. È stato richiesto l’intervento del personale del 118 per l’assistenza sul posto. Seguiranno aggiornamenti.