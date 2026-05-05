Messina, inaugurata la mostra del concorso creativo “San Leone nell’Arte”

Nella giornata di ieri, domenica 3 maggio 2026, è stata inaugurata la mostra del concorso creativo “San Leone nell’Arte”, organizzato e curato dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con il comune di Sinagra e l’UNPLI. Questa iniziativa scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e ha l’obiettivo di valorizzare bellezze e tradizioni locali.La manifestazione si è aperta con l’inaugurazione della mostra nella sala consiliare del palazzo municipale. Ad aprire la mostra, la presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, la quale ha evidenziato l’importanza di realizzare una mostra del Santo, iniziativa che scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e che ha l’obiettivo di valorizzare bellezze e tradizioni locali.

Il sindaco, Antonino Musca, e l’Assessore alla cultura, Marzia Mancuso, hanno ringraziato la Pro Loco per il progetto culturale che porta avanti da tempo e hanno ringraziato gli artisti. Il parroco, Padre Pietro Pizzuto, ha elogiato l’iniziativa. L’artista Melina Tricoli è stata un valore aggiunto alla manifestazione! È fantastico che Sinagra stia diventando un punto di riferimento culturale per i Nebrodi. La mostra rimarrà aperta fino al 10 maggio. In tale data saranno consegnati gli attestati e saranno premiati i primi tre classificati. La presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, ringrazia tutti gli artisti che hanno permesso la realizzazione della mostra, l’amministrazione comunale e tutti gli intervenuti alla cerimonia di inaugurazione. Ringrazia inoltre coloro che l’hanno aiutata a predisporre la mostra, e cioè: Enza Giglia, Emanuela Mola, Renate Ofenwanger, Elena e Giovanni Nardo e Carmelo Bongiorno.