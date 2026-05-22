Messina, in Aula Magna inaugurato l’UniMe Sustainability Day | FOTO

E’ stato inaugurato, in Aula Magna, dal Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, dal Prorettore alla Terza Missione, prof.ssa Marina Trimarchi e dalla Delegata alla Sostenibilità, prof.ssa Roberta Salomone l’UniMe Sustainability Day, appuntamento annuale promosso dall’Università di Messina, aderente alla RUS, e dedicato alla valorizzazione delle numerose attività riconducibili agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia e il cortile dell’Ateneo hanno, invece , ospitato seminari, laboratori ed attività divulgative a cui hanno preso parte anche gli studenti degli Istituti scolastici Manzoni, Dina e Carenza, Jaci, Verona-Trento, Seguenza, Maurolico, Ainis di Messina e Piccolo di Capo d’Orlando. Nel corso della giornata, professionisti, studenti universitari e studenti delle scuole secondarie saranno coinvolti in seminari, laboratori e attività divulgative organizzate dai Dipartimenti, dai Centri e dagli uffici dell’Ateneo, articolate attorno a cinque aree tematiche strategiche: Risorse e Ambiente, Mobilità, Energia, Inclusione e Salute.

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale degli eventi promossi da ASviS

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale degli eventi promossi da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il più rilevante appuntamento italiano dedicato a questi temi e contributo ufficiale alla European Sustainable Development Week (ESDW).

“Questa giornata – ha dichiarato il Rettore – non è solo un evento, ma un momento di sintesi delle tante attività di ricerca, didattica e terza missione che l’Università porta avanti sui temi della sostenibilità, è un rilancio di un impegno collettivo che ci chiama ad interpretare, in modo semplice e più consapevole , le sfide del nostro tempo. L’Unime Sustainibility day nasce proprio con questo obiettivo: rafforzare la consapevolezza critica e creare spazi di confronto interdisciplinare: Desidero ringraziare, in particolare la prof.ssa Salomone, e i Dipartimenti, i centri e le strutture che hanno dato vita a seminari, laboratori, attività divulgative che coinvolgono non solo la nostra comunità, ma studenti delle scuole, professionisti e cittadini”.

“La prof.ssa Salomone ha tracciato la strada, ma noi la stiamo percorrendo benissimo- ha detto la prof.ssa Trimarchi- e lo dimostra la presenza in Aula degli studenti della Scuola secondaria di I grado Evemero da Messina che hanno realizzato i modellini di automobili ad energia solare, esposti in Aula Magna, nell’ambito del progetto “Piccoli gesti, grandi cambiamenti: IngegniAmoci per la sostenibilità della nostra città!”, coordinato da docenti dal Dipartimento di Ingegneria”– ha detto la prof.ssa Trimarchi – che ha concluso il suo intervento illustrando il progetto Superval game: Understanding the Carbon and Nitrogen cycles, coordinato da docenti del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali”.

“E’ l’ottavo anno in cui Unime si presenta sui temi della Sostenibilità – ha aggiunto la prof.ssa Roberta Salomone- ed è un’occasione per fare vedere come questo tema sia trattato con un approccio interdisciplinare che necessita di sinergie e di connessioni tra varie attività e settori. L’evento offre una panoramica significativa delle attività di ricerca e didattica sulla sostenibilità sviluppate all’interno dell’Università di Messina; attorno alle cinque aree tematiche principali si sono articolati oltre sessanta interventi, tra contributi di esperti, focus divulgativi e momenti di confronto aperti a studenti, scuole, istituzioni e professionisti, con l’obiettivo di stimolare il necessario cambiamento culturale alla base della transizione ecologica”.

Il programma dell’evento prosegue con la manifestazione “Piante Carnivore”, ospitata presso l’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina, giunto alla quattordicesima edizione. Nell’ambito dell’iniziativa sono previsti appuntamenti nella Cavea dell’Orto, mentre lungo i viali saranno allestiti pannelli illustrativi e collezioni di piante carnivore. Il 22 e 23 maggio l’Orto Botanico sarà aperto al pubblico con orario 9.00–13.00 e 16.00–19.00, con ingresso gratuito.