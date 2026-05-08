Messina: il Sindaco di Reitano aderisce al movimento politico del sen. Giorgianni

Sicilia Sovrana comunica con soddisfazione che il dott. Salvatore Salvaggio, Sindaco di Reitano, “ha condiviso il programma di governo di Sicilia Sovrana ed ha ufficialmente aderito al nostro movimento politico. L’adesione del Sindaco Salvaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un progetto politico autenticamente siciliano, fondato sulla difesa dell’autonomia, della sovranità della Sicilia, della dignità dei territori e dei diritti del popolo siciliano”.

Sicilia Sovrana continua “a crescere attraverso l’incontro con amministratori, professionisti, giovani, lavoratori e cittadini che credono nella necessità di un cambiamento reale, libero dalle vecchie logiche di potere che per troppo tempo hanno mortificato la nostra Terra. La scelta del Sindaco Salvatore Salvaggio conferma che il nostro programma di governo viene riconosciuto come una proposta seria, concreta e credibile per restituire centralità politica, economica e istituzionale alla Sicilia. II Sindaco Salvatore Salvaggio è il primo Sindaco della provincia di Messina che segue la scelta di altri Sindaci e Consiglieri Comunali che hanno già aderito a Sicilia Sovrana in diverse province siciliane. Andiamo avanti con determinazione, costruendo insieme una Sicilia finalmente libera di decidere il proprio futuro”.