Messina, Basile chiama al confronto istituzionale gli altri candidati a sindaco

Il sindaco di Messina Federico Basile ha invitato i candidati sindaco che hanno partecipato alle recenti elezioni amministrative, Marcello Scurria, Antonella Russo, Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri, a un momento di confronto istituzionale finalizzato ad avviare un dialogo costruttivo giovedì 4 giugno alle ore 09.30 presso Palazzo Zanca. L’invito rivolto ai candidati rappresenta un gesto di garbo istituzionale e di attenzione verso tutte le sensibilità politiche che hanno raccolto il consenso dei cittadini messinesi, nella convinzione che il contributo di idee, proposte e punti di vista differenti possa costituire un valore aggiunto.

“L’ampio consenso ottenuto alle recenti elezioni amministrative– afferma il sindaco Federico Basile- rafforza, e non modifica, un principio che ha sempre caratterizzato la nostra azione amministrativa: una politica fondata sull’ascolto, sul confronto e sul dialogo. Un metodo che ha accompagnato il percorso amministrativo di questi anni e che continuerà a guidare l’azione di governo della città, nella convinzione che il contributo delle diverse sensibilità emerse dal voto possa rappresentare comunque una risorsa”.