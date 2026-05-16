Messina, il Liceo “E. Ainis” porta in scena “Le Troiane” di Eruipide per beneficenza | INFO

Martedì 19 maggio 2026, alle ore 20:30, la cornice del Palacultura “Antonello da Messina” ospiterà un importante appuntamento che unisce arte, impegno civile e solidarietà. Gli allievi del Liceo “E. Ainis” di Messina presenteranno la tragedia “Le Troiane” di Euripide, in un evento speciale finalizzato alla raccolta fondi a favore dell’UNICEF. La rappresentazione vedrà impegnati sessanta studenti del Liceo delle Scienze Umane con curvatura Teatro e Cinema (TEC) e del Laboratorio Teatrale d’Istituto. Lo spettacolo, di profonda attualità, si interroga sulla condizione universale delle vittime di guerra, offrendo una riflessione corale sul dolore e sulla dignità umana che attraversa i secoli per parlare alle coscienze del nostro tempo.

La regia è firmata da Serenella Scuto, coadiuvata da Simonetta Pisano; l’aiuto regia è affidato a Chiara Soraci, mentre il disegno luci è curato da Giovanni Rando. La S.V. è cordialmente invitata a partecipare a un evento che celebra il talento dei giovani studenti messinesi nel segno della cultura e della solidarietà.