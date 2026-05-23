Messina, il Comune potenzia il centralino: attivo il nuovo posto operatore con voce guida interattiva

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che da oggi, sabato 23 maggio, il centralino comunale è stato potenziato con l’attivazione di un nuovo posto operatore dotato di sistema automatico con voce guida interattiva. Il nuovo servizio consentirà ai cittadini di orientarsi più facilmente tra i vari Dipartimenti e uffici comunali, migliorando i tempi di risposta e l’accessibilità ai servizi dell’Ente. Attraverso il sistema di selezione guidata, sarà possibile contattare direttamente i principali Dipartimenti comunali semplicemente digitando il numero corrispondente al servizio richiesto. Inoltre, la rubrica telefonica dell’Ente è consultabile online sul sito istituzionale del Comune di Messina e tramite il portale dedicato https://rubrica.comune.messina.it.

L’intervento rientra nel processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze della cittadinanza. Il Comune prosegue così il percorso di miglioramento delle infrastrutture tecnologiche dell’Ente, puntando a una comunicazione più semplice, immediata ed efficace tra uffici e cittadini.