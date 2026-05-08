Messina, il comune apre ai giovani per la gestione di uno spazio innovativo al Palacultura

È in pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Messina l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione del soggetto gestore dello spazio “YOUNGME LAB”, iniziativa ammessa a finanziamento nazionale nell’ambito dell’Avviso ANCI, promosso in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. Le attività del progetto “YOUNGME LAB” sono sostenute nell’ambito dell’Avviso pubblico ANCI “Spazi/Immobili pubblici per i giovani under 35”, finanziato con risorse del Fondo Politiche Giovanili – Annualità 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 56 del 30 gennaio 2025

Il progetto, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 56 del 30 gennaio 2025, nasce con l’obiettivo di trasformare una porzione del Palacultura “Antonello da Messina”, sita al quinto piano – ala Ovest, in uno spazio pubblico innovativo dedicato ai giovani under 35, capace di diventare un punto di riferimento per creatività, formazione, partecipazione, imprenditorialità e innovazione sociale.

L’iniziativa dispone di un finanziamento complessivo pari a euro 70.000,00, di cui euro 56.000,00 concessi da ANCI ed euro 14.000,00 quale quota di cofinanziamento del Comune di Messina.

Attraverso la pubblicazione dell’Avviso, il Comune di Messina intende selezionare, mediante procedura pubblica e comparativa, un soggetto gestore – in forma singola o associata – che sarà chiamato a sviluppare e animare lo spazio attraverso attività coerenti con le finalità del progetto. In particolare, “YOUNGME LAB” punta a promuovere: attività di coworking e remote working; percorsi di orientamento e formazione; workshop, laboratori creativi e attività artistiche; eventi culturali, city talk e-business talk; e iniziative dedicate all’innovazione, alla creatività giovanile e allo sviluppo di reti territoriali. L’Avviso è rivolto a soggetti profit e non profit operanti nei settori culturale, sociale, educativo, creativo, formativo e dell’innovazione, tra cui enti del Terzo Settore, associazioni, cooperative, fondazioni, imprese e gruppi informali. Elemento centrale della procedura è la presenza di una componente giovanile almeno pari al 51% della compagine o del gruppo operativo, requisito che dovrà essere mantenuto per tutta la durata della gestione.

La selezione avverrà sulla base della qualità della proposta progettuale, della sostenibilità del modello gestionale, della capacità di coinvolgere attivamente i giovani del territorio e dell’impatto sociale e innovativo delle attività proposte.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23:59 di venerdì 22 maggio 2026, secondo quanto indicato nell’Avviso e nei relativi schemi di domande allegati, nonché pubblicati all’Albo Pretorio online. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, riportando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse – Progetto YOUNGME LAB”.

Il progetto rappresenta un’importante azione di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata a restituire spazi alla comunità giovanile e a favorire nuove opportunità di crescita professionale, culturale e sociale per le nuove generazioni.