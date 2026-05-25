Messina, il comune aderisce alla campagna europea #BlueForHope

Il Comune di Messina aderisce alla campagna europea #BlueForHope, promossa da Missing Children Europe in collaborazione con la Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS e ANCI, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, che si celebra il 25 maggio 2026. Per testimoniare la propria vicinanza alle famiglie coinvolte e contribuire alla sensibilizzazione sul fenomeno dei minori scomparsi, nella serata di oggi, Palazzo Zanca sarà illuminato di blu, colore simbolo della speranza e della solidarietà.

Attraverso l’adesione alla campagna #BlueForHope, il Comune di Messina rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti dell’infanzia e nella diffusione di una cultura della tutela e della protezione dei minori. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza del numero europeo di emergenza 116000, attivo per il supporto nella ricerca dei bambini scomparsi e gestito in Italia da Telefono Azzurro. “#WeKeepLooking” è il messaggio che accompagna la campagna europea: un invito a non smettere mai di cercare, sostenere e mantenere viva la speranza.