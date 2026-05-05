Messina, il centrodestra non ci sta: “Scurria e Siracusano mafiosi? Basile prenda le distanze da De Luca”

“Etichettare come ‘mafiosi’ gli avversari politici è un gesto che va ben oltre la dialettica di una campagna elettorale. La coalizione di centrodestra, con i movimenti civici, è a fianco di Marcello Scurria e di Matilde Siracusano presi di mira dalla solita offensiva comunicazione social del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Questa volta siamo di fronte ad affermazioni di gravità inaudita. Ogni tentativo di minimizzare, o glissare, è da considerarsi grave come la stessa dichiarazione”. Lo dichiarano congiuntamente tutti i rappresentanti della coalizione che sostiene Marcello Scurria nelle sue componenti politiche e civiche: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista.

“In totale accordo con Marcello Scurria chiediamo al candidato Federico Basile di prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo capo politico. Basile, sebbene sottomesso al suo leader nell’assumere ogni decisione, trovi il coraggio di dire chiaramente che etichettare come ‘mafiosi’ gli avversari politici è atteggiamento assolutamente da condannare. Restiamo in attesa di leggere che Basile non condivide quando dichiarato dal suo leader”, conclude la nota.