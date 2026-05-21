Messina, il 29 maggio la presentazione della nuova edizione di “Pomo D’Orso”: l’evento che celebra il pomodoro | INFO

Il 29 maggio, alle ore 18:30, a Messina, presso l’Orso in via Calapso 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Pomo D’Orso“. Sarà l’occasione per presentare la data della nuova edizione di “Pomo D’Orso”, l’evento dedicato al pomodoro come simbolo della cultura mediterranea. Nato da un’idea del Gruppo Orso, il progetto, che ha visto la collaborazione anche di Finagricola, unisce cucina, territorio, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali attraverso degustazioni, contaminazioni culinarie e momenti di incontro.

Durante la conferenza verranno presentate le novità della seconda edizione e l’iniziativa speciale dedicata al mese di giugno: un menu esclusivo ispirato a “Pomo D’Orso”, disponibile presso la sede di via Calapso, pensato per anticipare l’atmosfera dell’evento attraverso un percorso gastronomico dedicato ai sapori e ai prodotti del territorio.

A seguire sarà offerto un aperitivo.