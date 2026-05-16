Messina, grande partecipazione per l’iniziativa del “Consolato Mobile” del Marocco | FOTO

Grande affluenza e partecipazione per l’iniziativa del “Consolato Mobile”, promossa dall’Anolf di Messina (Associazione Oltre Le Frontiere), in collaborazione con il Consolato del Regno del Marocco in Sicilia e con il supporto della Cisl Messina. Per l’intera giornata di sabato 16 maggio, presso i locali dell’Anolf Messina di viale Europa 58 is. 68, numerosi cittadini marocchini residenti a Messina e provincia hanno potuto usufruire di importanti servizi amministrativi senza doversi recare alla sede consolare di Palermo.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione della comunità marocchina del territorio, confermando l’importanza di portare i servizi consolari direttamente vicino ai cittadini, abbattendo distanze e disagi logistici.

Grazie alla presenza dei funzionari consolari, sono state espletate numerose pratiche amministrative, tra cui il rilascio e il rinnovo di passaporti e carte d’identità, le pratiche per il codice fiscale marocchino (CNIE), atti notarili, traduzioni e legalizzazioni, oltre al rilascio di certificati di stato civile e alle iscrizioni consolari.

“La straordinaria partecipazione registrata oggi – dichiarano il presidente Yohannes Gebrehiwot e il coordinatore provinciale dell’Anolf Messina Vincenzo Cambria – dimostra quanto fosse sentita l’esigenza di un servizio di prossimità dedicato alla comunità marocchina. È stata una giornata intensa ma estremamente positiva, che ha consentito a tante famiglie e lavoratori di accedere con maggiore facilità ai servizi consolari“.

“L’ampia affluenza – aggiunge il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – conferma ancora una volta il ruolo dell’Anolf Cisl come punto di riferimento per le comunità straniere presenti sul territorio messinese. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di integrazione, vicinanza e attenzione ai bisogni reali delle persone“.