Messina, Giusi Cicciari eletta sindaco di Merì

Giusi Cicciari è stata eletta sindaco di Merì, in provincia di Messina, ottenendo il 56,17% dei voti. Il risultato elettorale rappresenta una chiara affermazione della candidata e sancisce l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con una guida rinnovata e il sostegno della maggioranza della cittadinanza.

Il risultato elettorale

La vittoria di Giusi Cicciari arriva in un contesto elettorale competitivo, in cui la cittadinanza ha scelto di affidare la gestione del comune a una leadership capace di portare continuità e innovazione. Con oltre il 56% delle preferenze, la neo-sindaca ha ottenuto un margine significativo rispetto agli altri candidati, confermando la fiducia del corpo elettorale nei confronti del suo progetto amministrativo.