Messina, Giuseppe Siracusano eletto sindaco di Malfa

Giuseppe Siracusano è stato eletto sindaco di Malfa, in provincia di Messina, ottenendo il 61,63% dei voti. La vittoria rappresenta un chiaro mandato della cittadinanza e segna l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con una guida rinnovata e forte del sostegno della maggioranza degli elettori.

Il risultato elettorale

La tornata elettorale a Malfa si è conclusa con un’affermazione netta per Giuseppe Siracusano, che ha conquistato una larga parte dei consensi rispetto agli avversari. La percentuale di voto, superiore al 60%, evidenzia come la cittadinanza abbia premiato la proposta politica del neo-sindaco, scegliendo una leadership capace di garantire continuità e innovazione nell’amministrazione comunale.