Messina, Gioveni e Cacciotto: “lavori di riqualificazione Via Gerobino Pilli Camaro San Paolo”

Alessandro Cacciotto (Presidente della Terza Municipalità della Città di Messina) e Libero Gioveni (Consigliere Comunale e Metropolitano della Città di Messina) inoltrano una richiesta al commissario Mattei ed al vicepresidente della città metropolitana Santoro. “In data 24 marzo 2026 abbiamo già rappresentato la presenza di lavori di riqualificazione che fino al 30.06.2026 interesseranno la via Gerobino Pilli nel Villaggio di Camaro San Paolo, ivi compresi la realizzazione di un’area parcheggio sotto una parte dell’ex ponte della ferrovia. Seppur la via Gerobino Pilli, la via principale del Villaggio di Camaro San Paolo, necessitasse di una riqualificazione, come già fatto con la precedente missiva, esprimiamo il nostro disappunto e forte preoccupazione rispetto sia al modus operandi dei lavori che alla progettualità riguardante la riqualificazione dei marciapiedi.

1) Ottimizzazione dei lavori per micro aree

Avevamo già chiesto, nell’ambito della riqualificazione dei marciapiedi, che piuttosto di demolire e circoscrivere con le reti arancioni tutti i marciapiedi, si procedesse per aree.

Allo stato attuale centinaia e centinaia di metri di marciapiede sono smantellati senza che tempestivamente si sia proceduto alla loro riqualificazione.

Ciò sta comportando, tra le altre cose, un problema anche igienico sanitario dal momento che i residenti lamentano, a parte l’enorme disagio viabile, anche la presenza di topi, blatte, che fuoriescono dal manto di marciapiede smantellato.

Si chiede pertanto che urgentemente si proceda al completamento dei lavori anche valutando un’implementazione della forza lavoro e che si proceda per aree di intervento.

2) Variante al progetto – perdita di parcheggi”, evdenziano.

“La riqualificazione della via Gerobino Pilli a Camaro San Paolo per come operata sta comportando e comporterà una importante perdita di parcheggi che non potranno essere certamente compensati dall’area di parcheggio che si realizzerà sotto il ponte dell’ex ferrovia e che in ogni caso non sarebbe agevole per tutti i residenti del popoloso Villaggio. Si chiede, nuovamente, in indirizzo di procedere ad una tempestiva variante di progetto che contempli, nell’ambito della riqualificazione dei marciapiedi e della strada, di non avere una compressione dei parcheggi ma al contrario un mantenimento. Quasi tutti gli edifici del Rione di Camaro San Paolo, non hanno infatti dei parcheggi privati tenuto conto che quando sono stati costruiti le norme del tempo non “obbligavano” anche alla creazione di garage. Inoltre, anche rispetto alle attività commerciali che insistono nel popoloso villaggio, un siffatto modo di operare risulta essere pregiudizievole”, concludono.