Messina, Germanà (Lega): “noi da sempre contro l’impianto di Mili, chiediamo consenso alla gente”

“Oggi tanti messinesi si sono riuniti nel corso dell’assemblea pubblica, promossa, dal Comitato “Amo il mio paese”, per dire no all’impianto per il trattamento della frazione umida dei rifiuti a Mili. “Questo ecomostro non va realizzato. Come Lega abbiamo preso posizione netta per impedire che un territorio subisca la violenza di un impianto pericoloso per la salute pubblica. Siamo stati sempre a fianco del comitato “Amo il mio paese” e ringrazio il presidente Mimmo Brancato per l’impegno di questi anni”. Lo ha detto il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia, intervenendo oggi alla manifestazione al Pala Mili contro l’impianto di smaltimento dei rifiuti.

“Oggi siamo qui a testa alta per confermare il nostro no e per stare vicini alla gente che già nel 2023, in una manifestazione con oltre 500 persone ha iniziato una protesta senza mai fermarsi – ha continuato Germanà -. Proprio a questi cittadini chiediamo oggi il consenso alla Lega in occasione delle elezioni comunali di Messina per tutto quello che abbiamo fatto insieme e per portare le ragioni di questa battaglia di civiltà dentro il Municipio. Noi della Lega non siamo quelli, come altri, che si fanno vedere a Mili solo durante la campagna elettorale. Ai candidati della Zona sud delle liste a sostegno di Federico Basile, diciamo che dovrebbero soltanto vergognarsi perché, di fatto, si sono schierati contro la salute dei cittadini e contro il loro territorio”, ha concluso Germanà.