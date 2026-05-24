Messina, Gaetano Sciacca ha votato: il candidato sindaco alle urne alla scuola Principe di Piemonte | FOTO

Gaetano Sciacca, candidato sindaco di Rinascita Messina, ha votato presso la sezione 66 Principe di Piemonte. La notizia si inserisce nella cronaca della giornata elettorale a Messina, scandita dalla partecipazione al voto dei candidati alla carica di sindaco e dall’attenzione dei cittadini sull’andamento delle operazioni ai seggi. La partecipazione al voto dei candidati rappresenta uno dei momenti più seguiti della giornata.
Pur trattandosi di un atto previsto dalla normale procedura democratica, il voto di chi aspira alla guida della città assume un valore pubblico e simbolico, perché accompagna le ore decisive della consultazione.