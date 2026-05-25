Messina, Gaetano Nanì eletto sindaco di Naso

Gaetano Nanì è stato eletto sindaco di Naso, in provincia di Messina, ottenendo il 56,69% dei voti. La vittoria rappresenta un chiaro mandato della cittadinanza e sancisce l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con un cambiamento significativo nella guida dell’amministrazione locale.

Il risultato elettorale

La competizione elettorale a Naso si è conclusa con un’affermazione netta per Gaetano Nanì, che ha saputo conquistare la fiducia della maggioranza degli elettori. La percentuale di voto, superiore al 56%, evidenzia come la cittadinanza abbia premiato il progetto politico del neo-sindaco, scegliendo una leadership capace di garantire continuità e innovazione nell’amministrazione comunale.