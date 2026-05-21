Messina, fuga di gas distrugge un appartamento a Santa Teresa di Riva

Momenti di forte paura a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una violenta esplosione ha fatto temere il peggio all’interno di un’abitazione situata nella zona sud del centro jonico. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas in un appartamento al secondo piano di uno stabile che si trova lungo la Statale 114. L’esplosione ha causato la distruzione dei locali dell’alloggio e ha innescato un incendio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La potenza della deflagrazione è stata tale da proiettare all’esterno lastre di copertura, calcinacci e vetri, finiti sulla strada sottostante.

Proprietario della casa lievemente ustionato

All’interno dell’appartamento si trovava il proprietario dell’abitazione, un uomo di 48 anni, che dopo l’esplosione ha provato a domare le fiamme. Nel tentativo di intervenire, l’uomo è rimasto lievemente ustionato. Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Vigili del Fuoco sul posto da Letojanni e Messina

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato. Le squadre sono riuscite a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’esplosione. Dopo le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione dell’alloggio, reso inagibile dai danni provocati dalla deflagrazione e dall’incendio. La verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza dell’appartamento si è resa necessaria per evitare ulteriori rischi.