Messina, finanziamento di 1 milione di euro destinato alla messa in sicurezza di alcune strade di Naso

Ancora un importante risultato per il Comune di Naso e per l’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Nanì. Dal Ministero dell’Interno, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato concesso un finanziamento di 1 milione di euro destinato alla messa in sicurezza di alcune arterie strategiche del territorio comunale. Le risorse ottenute saranno impiegate per interventi nelle strade Badia – Mancogna, Badato – San Giacomo e Pirrera: infrastrutture fondamentali per la viabilità interna e la sicurezza dei cittadini.

“E’ senza dubbio un risultato che premia la capacità progettuale e la lungimiranza dell’Amministrazione comunale. Abbiamo partecipato al bando – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì – richiedendo il massimo contributo consentito per i comuni sotto i 5 mila abitanti, appunto 1 milione di euro. La dimostrazione della massima attenzione, programmazione e capacità di riuscire ad intercettare risorse fondamentali per il nostro paese”. La somma che giunge direttamente dal ministero è destinata a investimenti per opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, alla sicurezza di strade, ponti e viadotti, oltre che all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici.

“Questo finanziamento – continua il sindaco – rappresenta un ulteriore tassello di un percorso amministrativo improntato alla valorizzazione e alla tutela del vasto territorio di Naso, attraverso una costante attività di programmazione e partecipazione ai bandi regionali e nazionali. Un ennesimo traguardo – conclude Nanì – che conferma l’impegno concreto della mia Amministrazione nel garantire sicurezza, infrastrutture efficienti e nuove opportunità di sviluppo per la comunità di Naso. Fatti, non parole”. Per gli interventi, il cui importo rientra nella fascia compresa tra 750 mila e 2 milioni e 500 mila euro, la normativa prevede che l’aggiudicazione dei lavori avvenga entro diciotto mesi.