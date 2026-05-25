Messina, Filippo Ricciardi eletto sindaco di Limina

Filippo Ricciardi è stato eletto sindaco di Limina, in provincia di Messina, ottenendo il 66,96% dei voti. La vittoria rappresenta un chiaro mandato da parte della cittadinanza e segna l’inizio di una nuova fase amministrativa per il comune ionico, con una guida rinnovata e consolidata.

Il risultato elettorale

Il trionfo di Filippo Ricciardi nelle elezioni comunali di Limina conferma la fiducia della popolazione nel suo programma e nella lista civica che lo ha sostenuto. La percentuale di voto, superiore al 66%, evidenzia come la comunità abbia premiato la proposta politica del neo-sindaco, scegliendo continuità e capacità di gestione efficace del territorio.