Messina, Filippo Pelleriti eletto sindaco di Basicò

Filippo Pelleriti è il nuovo sindaco di Basicò, ottenendo 212 voti e superando nettamente il vice sindaco uscente Antonio Cotone, fermo a 119 voti. La vittoria del presidente della Pro Loco locale rappresenta un chiaro mandato della cittadinanza e inaugura una nuova fase amministrativa per il comune messinese.

Il risultato elettorale

La tornata elettorale ha visto Filippo Pelleriti prevalere in maniera netta su Antonio Cotone, sostenuto dalla lista “Basicò ieri oggi e domani”. Il neo-sindaco porterà in consiglio comunale i candidati della lista “Basicò nel cuore”, consolidando così il sostegno della comunità e assicurando una guida stabile e radicata nel territorio. La differenza di voti evidenzia come la cittadinanza abbia premiato il progetto politico e la visione amministrativa di Pelleriti.