Messina, Federico Basile ha già votato, immortalato con una FOTO sui social

Federico Basile, candidato sindaco di Messina per Sud chiama Nord, ha espresso il proprio voto alle ore 9:30 a Gravitelli nella sezione 123 accompagnato dalla sua famiglia. La comunicazione è arrivata direttamente attraverso i social, dove Basile ha condiviso un breve messaggio rivolto ai cittadini e agli elettori impegnati nella giornata elettorale. Sul proprio profilo social, Federico Basile ha scritto: “Io ho votato… non mi chiedete per chi… Buon voto a tutti voi”.

Basile tra i protagonisti della giornata elettorale

La giornata del voto a Messina vede tra i protagonisti anche Federico Basile, candidato sindaco sostenuto da Sud chiama Nord. La sua comunicazione social si inserisce nel clima elettorale che accompagna il momento decisivo della consultazione, con i cittadini chiamati a scegliere la guida amministrativa della città.