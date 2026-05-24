Messina, Federico Basile ha già votato, immortalato con una FOTO sui social

Il candidato sindaco di Messina, Federico Basile, ha comunicato sui social di essersi recato alle urne

Basile

Federico Basile, candidato sindaco di Messina per Sud chiama Nord, ha espresso il proprio voto alle ore 9:30 a Gravitelli nella sezione 123 accompagnato dalla sua famiglia. La comunicazione è arrivata direttamente attraverso i social, dove Basile ha condiviso un breve messaggio rivolto ai cittadini e agli elettori impegnati nella giornata elettorale. Sul proprio profilo social, Federico Basile ha scritto: “Io ho votato… non mi chiedete per chi… Buon voto a tutti voi”.

Basile tra i protagonisti della giornata elettorale

La giornata del voto a Messina vede tra i protagonisti anche Federico Basile, candidato sindaco sostenuto da Sud chiama Nord. La sua comunicazione social si inserisce nel clima elettorale che accompagna il momento decisivo della consultazione, con i cittadini chiamati a scegliere la guida amministrativa della città.

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