Messina, Federico Basile e il messaggio per il 1° Maggio: “la garanzia del lavoro sono anche responsabilità di chi governa”

In occasione della Festa dei Lavoratori, Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord a Messina, interviene con un messaggio che pone al centro il rapporto tra buona amministrazione e crescita del lavoro, rilanciando una linea politica che rivendica continuità con quanto fatto negli ultimi anni. Il tema del lavoro viene così collegato direttamente alla capacità di governo e alla responsabilità delle istituzioni locali.

Il ruolo della buona amministrazione nella crescita del lavoro

Secondo Basile, il punto di partenza è chiaro: lo sviluppo occupazionale non può prescindere da una gestione efficace della cosa pubblica. Nel suo intervento sottolinea infatti come le politiche amministrative possano creare un contesto favorevole alla crescita economica e professionale del territorio. “La buona amministrazione crea le condizioni perché il lavoro possa crescere e svilupparsi. Dal 2018 a oggi abbiamo portato avanti con determinazione questa visione”, evidenzia Basile. Un passaggio che evidenzia la volontà di dare continuità a un percorso già avviato, rivendicando risultati e impostazione politica.

Lavoro e responsabilità politica: una visione chiara

Nel messaggio emerge con forza anche il tema della responsabilità di governo, intesa non solo come gestione ordinaria, ma come impegno concreto verso la tutela dei lavoratori. Basile lega infatti il concetto di garanzia del lavoro all’azione diretta di chi amministra. “La tutela e la garanzia del lavoro sono anche responsabilità di chi governa”, sottolinea Basile. Una dichiarazione che rafforza l’idea di una politica attiva, chiamata a intervenire per sostenere e proteggere il tessuto occupazionale locale.

Le scelte amministrative guidate dal senso di responsabilità

Basile sottolinea inoltre come ogni decisione presa negli anni sia stata orientata da un preciso approccio politico e amministrativo, fondato sul senso di responsabilità verso la comunità.“Questo senso di responsabilità ha guidato ogni nostra scelta”, aggiunge Basile. Il riferimento è a un metodo di governo che punta sulla coerenza e sulla continuità delle azioni, elementi che diventano centrali nel dibattito politico in vista delle elezioni amministrative.